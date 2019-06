Can 2019 – Krepin Diatta : « Ce n’est que le début de la compétition, il ne faut pas s’emballer »

Krepin Diatta a été élu homme du match Sénégal/Tanzanie (2- 0). Pour son premier match de Coupe d’Afrique des Nations (Can), le joueur de Bruges a tiré son épingle du jeu. Ses performances ont été récompensées par un but et un sacre personnel qu’il dédie au groupe.

En conférence de presse d’après-match, le pensionnaire du Fc Bruges a réagi sur cette prouesse. Il ressent une grande satisfaction d’être élu homme du match.

« C’est un sentiment de satisfaction parce que l’équipe a bien déroulé. Je dédie le trophée à tous mes coéquipiers. Cela me fait plaisir d’être Homme du match. Ce n’est que le début de la compétition, il ne faut pas s’emballer. J’espère donner le meilleur de moi-même. J’ai eu le soutien de mes coéquipiers dans les vestiaires et vraiment, je dis chapeau à l’équipe », dit le second buteur sénégalais.

Concernant les autres rencontres de la poule C, il poursuit : « Il reste l’Algérie et le Kenya. On est là pour donner le meilleur de nous. Maintenant on se concentre sur le prochain match ».

Senego