CAN 2019 : La CAF augmente la mise pour le vainqueur

Pour une première CAN à 24 équipes, la Confédération Africaine de Football (CAF) s’adapte au niveau de l’enveloppe des équipes participantes et du vainqueur.

Dans l’optique de rendre la compétition phare du continent plus attractive et rentable pour les équipes, la CAF augmente le prix du vainqueur et des 24 équipes qui ont le privilège de fouler le sol égyptien. Chaque équipe touchera au départ 600.000 dollars et le vainqueur de la compétition va repartir avec 4,5 millions de dollars. De quoi motiver davantage les équipes.

« Cette année, nous avons décidé d’augmenter le prize money pour la compétition », a déclaré le président de la CAF, Ahmad Ahmad, dans une interview accordée cette semaine à RFI.

