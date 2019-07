CAN 2019 : Le vainqueur de Sénégal-Kenya connait déjà son adversaire en 1/8e

Ce soir, à 19h GMT, se jouera la finale pour la seconde place du Groupe C entre le Sénégal et le Kenya. Pour se qualifier, les « Lions de la Téranga » n’ont besoin que d’un point alors que les Kényans doivent obligatoirement gagner pour voir les huitièmes.

Mais avant même le match, les deux équipes connaissent l’équipe qu’ils devront croiser en huitième en cas de qualification. En effet, le second du groupe C rencontrera le second du groupe A, qui est l’Ouganda. Le match se jouera le 5 juillet prochain au stade international du Caire.

A noter que l’Algérie, qui a battu le Sénégal et le Kenya est assuré d’être premier de ce groupe grâce à la règle des confrontations directes.

