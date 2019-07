CAN 2019 : Les adversaires du Sénégal en huitièmes puis en cas de qualification en quarts et en demi-finales

En cas de qualification face à l’Ouganda en huitièmes, quels pourraient être les adversaires de l’équipe nationale en quarts puis en demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 ?

Le tirage au sort de la CAN 2019 avait réservé la Tanzanie comme premier adversaire de l’équipe du Sénégal (2-0), dont le groupe C est complété par l’Algérie (0-1) et le Kenya (3-0). Après les phases de poule, les Lions ont terminé deuxième du groupe C de cette Coupe d’Afrique (CAN) 2019.

Les Lions ont engrangé quatre points plus quatre pour finir derrière les Fennecs, devant les Taifas Stars et les Harambee Stars. Au regard du niveau assez moyen de cette poule, c’était le minimum que l’on pouvait demander à Sadio Mané et consorts. Mais quid de la suite ?

Sénégal : L’Ouganda en huitièmes ; le Maroc ou le Bénin en quarts.

Et c’est donc l’Ouganda, deuxième du groupe A, qui sera opposé aux Lions en huitièmes de finale. Ce huitième est programmé vendredi prochain, à 17 heures, au Stade international du Caire.

Si les hommes de Aliou Cissé passent l’obstacle des huitièmes, ils seront alors opposés soit au Maroc, soit au Bénin qui se donnent rendez-vous vendredi à Al Salam (18 heures). Pour un quart programmé le mercredi 10 juillet à 18 heures.

Difficile ensuite de prédire qui pourra être l’adversaire lors d’une éventuelle demi-finale. Cet adversaire pourrait être la RD Congo, le Madagascar, le Ghana ou la Tunisie. Mais ça, au regard de ses prestations, l’équipe du Sénégal en est encore très loin. L’histoire du football a souvent été taquiné avec le Sénégal et les éliminations prématurées des éditions de 2015 et 2017 restent encore en mémoire.

Dakaractu