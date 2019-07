CAN 2019 – Les révélations d’Aliou Cissé sur les « lions »

Le sélectionneur national Aliou Cissé a fait une révélation pour le moins surprenant sur le mental de ses joueurs. Selon Aliou Cissé, que c’est dans la nature du sénégalais d’avoir peur quel que soit l’adversaire en face.

« Même quand on joue Madagascar ou le Lesotho, on a peur, c’est dans notre nature »

« J’ai l’impression que c’est dans notre nature. Même quand on joue Madagascar ou le Lesotho, on a peur. Il n’y a pas de fixation sur les équipes maghrébines. Je pense que sont des discours de journalistes. C’est vrai que nous avons perdu deux matchs contre l’Algérie. Mais dans le contenu, je n’ai à reprocher à mes joueurs. Nous sommes conscients de notre force. Nous pouvons battre n’importe quelle équipe » analyse-t-il froidement dans une sortie médiatique.