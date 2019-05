Can 2019 – Liste des Lions : Moussa Konaté et Saliou Ciss, les “fils” de Cissé sont encore là

GALSEN221 – Depuis l’arrivée d’Aliou Cissé à la tête de l’équipe nationale du Sénégal, Moussa Konaté et Saliou Ciss n’ont pas souvent manqué les rendez-vous des Lions. Et ce, même lorsqu’ils ne sont pas performants en club. Une situation qui a fini de faire d’eux les “fils” d’Aliou Cissé aux yeux des Sénégalais.

Convoqué parmi les 25 “Lions” pour la Coupe d’Afrique des Nations, Moussa Konaté a connu une saison pour le moins décevante. Auteur de sept (7) réalisations en 27 apparitions avec Amiens en Ligue 1 française, l’attaquant de 26 ans est loin d’être un choix incontestable. Et c’est le cas de le dire. Toutefois, sa convocation n’est pas une surprise lorsqu’on sait qu’il semble avoir une sorte sorte d’imunité statistiquement inexplicable.

De son côté, Saliou Ciss ne présente pas un bien meilleur bilan. Après une première parti de saison durant laquelle il n’a disputé aucune minute avec Angers dans l’élite française, le latéral gauche est allé voir plus bas en Ligue 2, du côté de Valenciennes son ancien et éternel club, pour retrouver du temps de jeu. Cette saison, il compte 18 matches au compteur et ses performances ne sont pas pour rassurer une équipe qui se veut favorite de la Coupe d’Afrique.

Toutefois, peu importe les statistiques qui sont les leurs, la constante demeure le fait que leur convocation n’est pas une surprise… nous avons fini par nous familiariser avec les “fils” d’Aliou Cissé.