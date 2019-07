Can 2019 – Moumene Ali, journaliste algérien : « Laissez nous gagner »

(CAIRE). Un journaliste Algérien lance un cri de cœur à ses confrères sénégalais. En blaguant avec nous, il demande au Sénégal de laisser l’Algérie gagner cette coupe qui pourrait réconcilier ce peuple divisé et instable depuis le coup d’Etat perpétré en Algérie contre Abdou Aziz Boutefilika.

Le président sortant destitué après plus de vingt ans de règne en voulant briguer un mandat de trop cette année. « Mon frère, laisser nous passer. On a besoin de gagner cette coupe pour nous réconcilier car notre pays va mal », me lance -t-il sur un ton taquin.

Ce qui explique sous les yeux de beaucoup de personnes comment le football peut ramener la paix et contribuer à la stabilité politique d’un pays.

Abdoul DIOP, Envoyé Spécial au Caire