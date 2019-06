Can 2019 – Sénégal-Algérie : Aliou Cissé dévoile son onze pour le match

Aliou Cissé a réservé quelques surprises dans son onze pour le match Sénégal-Algérie au Caire, ce jeudi, (17hGMT), en Coupe d’Afrique des nations. Mais alors qu’un forfait de Gana Guèye était annoncé, le joueur d’Everton, sur le banc, pourrait entrer en cours de jeu. Si des examens n’ont rien décelé, le sélectionneur n’a pas voulu prendre de risque. Victime d’une gêne à une cuisse, le milieu d’Everton ne débutera pas face aux Fennecs. Selon nos informations, l’équipe du Sénégal se présentera en 4-2-3-1 et avec ce trio d’attaque : Diao Baldé-Mbaye Niang-Sadio Mané. À noter les titularisations de Pape Alioune Ndiaye, Alfred Ndiaye et Krépin Diatta dans la ligne intermédiaire. Le sélectionneur des Lions a opté pour un Krépin Diatta en position de n°10, devant PAN et Alfred, dans une position beaucoup plus défensive, selon les dernières indiscrétions.

Mercredi, lors de l’ultime séance d’entraînement, les joueurs de Aliou Cissé avaient d’ailleurs testé cette configuration en fin de mise en place tactique. Dans un onze un peu remanié par le sélectionneur, le capitaine Cheikhou Kouyaté devrait être titulaire aux côtés de Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly et Moussa Wagué, en défense, et Edouard Mendy, dans les buts. Le coup d’envoi, programmé à 17hGMT, lèvera toutes incertitudes. La composition des Lions contre l’Algérie Edouard Mendy – Cheikhou Kouyaté – Kalidou Koulibaly – Moussa Wagué – Youssouf Sabaly – Alfred Ndiaye – Pape Alioune Ndiaye – Krépin Diatta – Sadio Mané – Diao Baldé – Mbaye Niang