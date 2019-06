CAN 2019 – Sénégal/Tanzanie : L’ex international El hadji Diouf prédit un score écrasant pour les lions

C’est ce dimanche 23 juin que les hommes d’Aliou Cissé vont faire leur entrée en lice dans cette 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations Total Egypte 2019. Le Sénégal affronte la Tanzanie dans quelques heures pour son match inaugural. Pour beaucoup, les Lions sont largement favoris face aux coéquipiers de Samatta. Une thèse appuyée par El Hadji Ousseynou, qui prédit un large score pour le Sénégal.

L’ancien joueur de Liverpool et finaliste lors de la CAN Bamoko 2002 avec le Sénégal fait grande impression en prédisant une très large victoire des Lions de la Teranga devant la Tanzanie. Pour le double ballon d’Or africain, le Sénégal va surclasser les Taifas Stars sur un score de 3 à 0. L’ancien international sénégalais figure parmi les sept légendes choisies par la CAF comme ambassadrices de la Coupe d’Afrique des Nations Total Egypte 2019.

Une prédiction pas impossible et réalisable vu les performances des coéquipiers de Sadio Mané lors des campagnes éliminatoires et la position qu’ils occupent dans le classement FIFA. Le Sénégal est la première nation africaine de Football et 23e au niveau mondial. En plus Sénégal compte en son sein des joueurs de haut niveau très techniques auteurs de belles performances cette saison avec leurs clubs respectifs.

Mais toutefois, le Sénégal aura en face un adversaire qui se donne à fond avec son meilleur buteur lors des éliminatoires, Aly Samatta. Ce dernier a terminé aussi meilleur buteur du championnat Belge avec 23 réalisations cette saison. Lors de la campagne des qualifications, la Tanzanie s’était imposée 3-0 contre l’Ouganda, vainqueur de la RDC, ce samedi. Affaire à suivre !