Can 2019 : Sénégal – Tunisie en demies et en chiffres

La Tunisie est l’adversaire du Sénégal en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Une opposition de style entre deux sélections qui donneront tout pour accéder à la prestigieuse finale. Découvrez en chiffres l’historique de leurs confrontations.

Sénégal-Tunisie en demie

Le Sénégal a validé sa qualification mercredi, en venant à bout du Bénin, tombeur du Maroc lors des huitièmes de finale. Idrissa Gana Gueye a inscrit le seul but de la rencontre, envoyant les Lions de la Teranga en demi-finale, 13 ans après. Et face à eux se trouveront les Aigles de Carthage, vainqueurs des Baréas du Madagascar ce jeudi 11 juillet. La Tunisie a fait la différence dans un score fleuve qui mis fin à l’épopée malgache (3 buts à 0).

Historique des confrontations

Le Sénégal et la Tunisie ont croisé le fer à quatre reprises, en match officiel. La première fois, c’était en Coupe d’Afrique des Nations en 2008. Les deux équipes se sont quittés sur le score de deux buts partout (2-2). Lors de la phase éliminatoire de la Can 2014, Aigles de Carthage et Lions de la Teranga se sont encore retrouvés. A Dakar, ils ont fait match nul et vierge (0-0). Au match retour, la Tunisie a pris le dessus en s’imposant par 1-0. La dernière confrontation remonte en 2017 à la Coupe d’Afrique des Nations. Entraîné par Aliou Cissé, le Sénégal s’est imposé par deux buts à zéro (2-0).

La Belle dimanche

C’est dire que ces deux nations se départageront dimanche prochain, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Le match se jouera à partir de 16h GMT au Caire. Dans les deux, c’est la veillée d’armes. Aussi bien le 12e Gaïndé que le staff technique, tout est mis à contribution pour jouer et gagner la finale, ce 19 juillet.