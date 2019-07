Can 2019 – Sénégal vs Ouganda le trio arbitral connu

On connait les officiels de la rencontre Sénégal / Ouganda qui va se jouer ce vendredi au Stade International du Caire! Ce match comptant pour les huitièmes de finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) sera arbitré par un trio algérien dirigé par Mustapha Ghorbal.

En effet, selon le site de l’Aps visité par Senego, Ghorbal sera assisté de ses compatriotes Abdelhak Etchiali et Mrokane Gouari. Les équipes du Sénégal et de l’Ouganda ont pris la deuxième place de leur poule avec, respectivement six points pour les Lions (deux victoires et une défaite) et quatre pour les Cranes (une victoire, un nul et une défaite).

Depuis le début de la Can, nombreux sont les sénégalais qui se plaignent de l’arbitrage. De l’arbitre tunisien (Sadok Selmi) à celui égyptien (Gehad Grisha) en passant par le zambien (Janny Sikazwe), tous ont été décriés. Ghorbal sera-t-il le bon pour le match de demain, lui qui en est à sa première CAN ?

Maguette Ndiaye 4-ème officiel pour le match Maroc-Bénin

Des arbitres sénégalais présents à cette CAN 2019 (21 juin au 19 juillet), seul Maguette Ndiaye sera de la partie avec une position de 4-ème officiel pour le match Maroc-Bénin. International depuis l’âge de 23 ans, Maguette Ndiaye qui a déjà officié à l’occasion des Coupes d’Afrique des nations en U17 et en U20 en 2013, a récemment participé au mondial des moins de 20 ans (23 mai au 15 juin).

La VAR à partir des 1/4 de finales.

Pour cette édition, la CAF a décidé de recourir à l’assistance vidéo à partir des quarts de finale de la compétition. Une annonce fortement attendue surtout après les dérives observées lors de la finale retour de la C1 entre l’Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca.