Can 2019 – Sénégal vs Tunisie: Wahbi Khazri a attaqué Aliou Cissé à la fin du match

Alors que la rumeur faisait état d’une altercation physique entre le joueur tunisien et le coach Cissé. Rien de tel! Ils ont juste eu une échange houleuse.

Il aurait perdu son sang froid et s’est donné en spectacle. Wahbi Khazri s’est énervé sur le sélectionneur du Sénégal à la fin du match Sénégal vs Tunisie. Khazri n’a pas supporté l’élimination de son équipe en demi-finale et l’a manifesté publiquement.

L’attaquant de l’AS Saint Etienne n’a surtout pas digéré la décision de la VAR d’annuler le penalty sifflé par le corps arbitral lors des prolongations. Wahbi Khazri ne s’est donc pas retenu à la fin du match de s’emporter sur le sélectionneur des lions. Il voulait visiblement s’en prendre à Aliou Cissé qui a été retenu par Lamine Diatta sur la pelouse. Le joueur tunisien n’aurait pas lâché prise et l’aurait poursuivi jusqu’au tunnel avant de se calmer.

Il n’y a toutefois pas eu de coups mais juste une échange de mots. Ce n’est pas une première pour le joueur tunisien qui devrait se ressaisir pour disputer sereinement le match de la 3e place face au Nigeria, ce mercredi à 19 heures.

