CAN 2019 : un gardien militaire dans la tanière

C’est l’information phare de cette soirée du côté du Caire. En effet, un gardien de but de l’équipe du camp des militaires situé au stade du 30 juin, a intégré la tanière, ce lundi, lors de l’entraînement effectué au terrain annexe, ont constaté nos envoyés spéciaux. Appelé pour compléter le groupe juste pour quelques heures, le portier a participé à la séance pour permettre au staff de mieux se préparer surtout que depuis le forfait de son titulaire, Edouard Mendy, Tony Silva travaille avec seulement deux gardiens de but. Du coup, la présence de ce portier étranger a fait du bien à l’équipe qui a pu dérouler son entraînement dans de bonnes conditions à deux jours du huitième de finale de la CAN 2019 contre le Bénin.

IGFM