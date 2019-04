Can 2019 : une grande star attendue déclare forfait

C’est un véritable coup dur. La Coupe d’Afrique des nations, qui débutera le 19 juin prochain, se fera sans le leader de la défense des Éléphants de la Côte d’Ivoire, Eric Bailly. Le joueur de Manchester United s’est gravement blessé hier lors du choc de Premier League entre son équipe et Chelsea (1-1).

« Nous confirmons que le défenseur de Manchester United, Eric Bailly, souffre d’une blessure au ligament du genou droit depuis le match de dimanche contre Chelsea (1-1). L’international ivoirien ne rejouera plus avec les Red Devils jusqu’à la fin de la saison. De plus, Bailly ne pourra pas non plus participer à la Coupe d’Afrique des Nations », a communiqué Manchester United ce lundi.

Après le forfait de Achraf Hakimi, le jeune latéral marocain de Dortmund, c’est au tour de la Côte d’Ivoire de perdre un de ses éléments majeurs.

