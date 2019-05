Can 2019 – VAR : la décision de taille de la CAF

C’est officiel, la Confédération africaine de football (CAF) vient d’annoncer l’utilisation de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), dès les quarts de finale de la CAN 2019 prévue du 21 juin au 19 juillet en Égypte.

Suleiman Waberi, le président de la commission des arbitres de la CAF, a assuré à la presse, que la VAR ne sera utilisée ni lors de la phase de poules ni au second tour de la compétition. Pour mieux les préparer à ce système, nombre d’arbitres candidats à officier les matches de la CAN 2019 ont profité d’intenses sessions de formation sur l’utilisation de la technique de la VAR. La CAF a par ailleurs, établi une liste de 27 arbitres centraux et de 22 assistants, qui ont participé à un stage de formation au Maroc.

GALSEN221TV