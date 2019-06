CAN 2019 : Aliou Cissé écarte déjà un joueur de la tanière (Photos)

Santy Ngom est l’un des joueurs écartés par Aliou Cissé. L’attaquant de Nancy (Ligue 2 française) ne sera pas du voyage pour Le Caire. Comme pour le Mondial 2018, son nom ne figurera donc pas sur la liste des 23 joueurs retenus pour la phase finale.

Ce sera ainsi la deuxième compétition majeure qu’il manquera, lui qui n’a toujours pas disputé la moindre rencontre officielle avec le Sénégal, sil’on se fie aux informations relayées par nos confrères de Emedia.

Sa première sélection date de mars 2018, à la veille de la Coupe du monde en Russie pour laquelle il avait déjà été écartée. Depuis, le joueur de l’As Nancy Lorraine vit une situation plutôt difficile en sélection nationale où son talent ne fait pas l’ombre d’un doute, mais sa consistance semble ne pas convaincre le staff technique pour une compétition qui s’annonce ardue sur le plan physique.

D’ailleurs, toutes ses quatre sélections sous le maillot des “Lions” ont été acquises en match amical, respectivement face à la Bosnie et à l’Ouzbékistan en 2018, face au Mali et au club espagnol, Real Murcie, en 2019. Très peu régulier en club depuis le début de sa carrière, le natif du Mans, âgé de 26 ans, doit prendre son destin en main, se faire violence pour se mettre au niveau physique et trouver un club à la hauteur de son talent.