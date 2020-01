Afrikafoot a dévoilé ce jeudi , via son site web, que la CAN 2021 aura le lieu le vendredi 15 Janvier au dimanche 14 février 2021 au Cameroun. Une information démentie auprès de Courrier Confidentiel par le président de la CAF.

La Confédération Africaine de Football (CAF), par l’entremise d’Ahmad Ahmad, n’a pas mis assez de temps pour démentir les informations d’Afrikafoot sur la date du vendredi 15 Janvier au dimanche 14 février 2021, qui serait, selon le média, celle de la CAN 2021 et qui circule sur les réseaux sociaux depuis ce matin, devenant de plus en plus virale.

Si la probabilité est forte que la compétition ne se jouera pas en juin-juillet, aucune date n’est pour le moment pas retenue, assurent nos confrères d’Africatopsports. Joint par téléphone par Courrier Confidentiel, le président de la CAF a démenti cette nouvelle tout en parlant de « velléités de désinformations du public africain par certains médias ».

Il affirme d’ailleurs que «seul le comité exécutif de la CAF est habileté à se positionner sur la question en concertation avec le pays organisateur et les partenaires».

Pour finir, Ahmad confirme la tenue de la CAN 2021 en terre camerounaise. Le président de la CAF révèle qu’une nouvelle inspection sera effectuée au Cameroun dans les jours à venir afin de constater l’avancement des travaux

IBRAHIMA/SENEGAL7/CAF

