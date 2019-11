Opposé au Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la Can 2021, le Congo ne s’est pas déplacé à Dakar pour faire du Tourisme. Les Diables Rouge espèrent créer la surprise face au Vice champion d’Afrique.

Même s’il n’est pas considéré comme favori, le Congo fera tout son possible pour avoir un bon résultat à Thies. Le coach des Diables rouge, Valdo Candido, a déclaré en conférence de presse vouloir compter sur ses talents pour sortir la tête de l’eau dans ce match.

« Nous sommes conscients de cette difficulté de jouer contre le Sénégal. On va essayer, pourquoi pas de créer la surprise. On n’a pas besoin de présenter ou de parler du Sénégal. On parlera de nous. On s’entraîne et on travaille tous les jours dans l’objectif et l’espoir de créer la surprise ici. Je n’ai pas besoin de regarder le match Brésil-Sénégal car je sais déjà de quoi les lions sont capables. C’est une équipe vraiment très fort avec un effectif de rêve et des joueurs capable de faire basculer le match d’un moment à l’autre. La barre est très élevé mais nous avons aussi nos talents, on va essayer de sortir la tête de l’eau dans ce match. Le Sénégal est favori. Il ne faut pas s’en cacher, mais nous avons notre chance comme toutes les autres équipes. Si on continue le travail nous allons passer avec le Sénégal puis que c’est sûr qu’il ira à la CAN. Nous n’avons pas le temps de nous entraîner comme il le faut. On fait avec, je ne vais pas en pleurer mais plutôt mettre des choses en places d’ici demain (aujourd’hui) pour faire face à la très belle équipe du Sénégal », souligne le technicien brésilien.