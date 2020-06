Tous les regards sont tournés vers la CAF dans l’attente de ses résolutions. Ce mardi, le gouvernement du football africain se penche sur de nombreuses questions.

En tête, la tenue ou non de la CAN 2021 en janvier et février prochain. Depuis le début de la pandémie et les nombreux reports de compétitions internationales, la question sur la tenue de la grand’ messe du fotoball africain se pose.

Mais la CAF a toujours maintenu le suspens. Ces dernières semaines ,les déclarations de son secrétaire général tendent à faire croire que le tournoi peut encore se tenir. Notamment si les dates FIFA d’octobre et novembre sont libérées. C’est chose faite depuis jeudi dernier et la décision du Conseil de la FIFA. Mais beaucoup d’observateurs hésitent encore.

Maintien de la CAN 2021 ou non, on en saura plus ce mardi.

Par ailleurs, la CAN féminine 2020, les qualifications zonales des CAN U17 et U20, le CHAN 2020, la fin des compétitions interclubs 2019-2020 seront entre autres sujets à l’ordre du jour. Sans oublier les assemblées générales ordinaire et élective.

