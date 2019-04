CAN U17: Deux joueurs guinéens auraient joué au japon

La Confédération africaine de football (CAN) a invité la fédération japonaise football à lui fournir les éléments de preuve dans le cadre du recours pour triche sur l’âge introduit par le Sénégal contre deux joueurs de l’équipe U 17 de la Guinée, a-t-on appris de source officielle.

« Nous sommes en attente de la décision que prendra la Caf qui a adressé un courrier à la fédération japonaise de football pour qu’elle lui fournisse les preuves que les deux joueurs ont plus de 17 ans’’, a informé un membre de la délégation sénégalaise à la CAN U17 qui se joue en Tanzanie.

Deux joueurs de la sélection de Guinée, Aboubacar Conté et Ahmed Tidiane Keïta, sont soupçonnés d’avoir changé d’identité entre le tournoi « Dream Club » abrité par le Japon en 2017 et la CAN des U 17. Les deux jeunes joueurs qui avaient pris part au tournoi du Japon avec des passeports sur lesquels l’année de naissance mentionnée était 2001, se retrouvent dans la présente compétition avec des passeports différents. Le Sénégal, battu par la Guinée (1-0) lors de la deuxième journée de la phase de poule de la Can U 17 a introduit vendredi dernier un recours contre l’identité frauduleuse de deux joueurs guinéens.