CAN U17 : Le Cameroun bat la Guinée aux tirs au but

Le Cameroun a remporté la Coupe d’Afrique des Nations de moins de 17 ans face à la Guinée, dimanche à Dar-es-Salam à l’issue de la séance des tirs au but (0-0, 3-5 tab). Comme lors des demi-finales, la rencontre s’est terminée sur un score nul et vierge. Le tir au but manqué par Mohamed Sacko a été fatal au Syli cadet, tandis que les Lionceaux réussissaient un sans-faute dans cette séance fatidique.

En confirmant leur succès de la première journée du groupe B sur ce même adversaire, les garçons de Thomas Libiih offrent à leur pays son deuxième titre dans une CAN des moins de 17 ans après celui remporté en 2003. Leur mérite est d’autant plus grand que leur effectif fut amputé de trois éléments pour cause d’échec au test IRM, privant le sélectionneur de possibilités de faire tourner.