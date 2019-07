CAN2019- Alfred Gomis s’adresse aux supporters sénégalais après son énorme bourde contre le Bénin

Alfred Gomis a été tout proche de réaliser l’une des plus grosses erreurs de l’histoire de la CAN. Le portier sénégalais a mal frappé le ballon et a créé la panique dans tout un pays.

Sur son compte Instagram, le remplaçant d’Edouard Mendy n’a pas tardé à demander des excuses aux sénégalais avec un air taquin

