CAN2019- La Déclaration Bounedjah, le buteur face au Sénégal : « Nous, on ne joue pas pour l’argent,moi quand j’entre sur le terrain… »

Sacrés champions d’Afrique pour la deuxième fois de leur histoire, les Algériens se sont distingués tout au long de la CAN 2019 par leur solidarité, leur générosité et leur état d’esprit irréprochable. A ce sujet, les propos tenus par l’avant-centre Baghdad Bounedjah après le sacre de vendredi en disent long.

«Nous on ne joue que pour l’Algérie, on ne joue pas pour l’argent ou la célébrité… que pour l’Algérie. Moi, quand je rentre sur le terrain, je ne joue que pour l’Algérie, je ne joue pas pour autre chose», a lancé le joueur d’Al Sadd dans des propos tenus sur beIN Sports et traduits par le site Dzfoot.

Fier de ses guerriers, le peuple algérien leur a réservé un accueil exceptionnel tout au long de la journée de samedi.