Militant infatigable du parti socialiste, Massamba Mbengue a rejoint son ami et proche Ousmane Tanor Dieng. Il a été rappelé à Dieu le vendredi 17 avril 2020, au Canada, suite à un malaise. Compte tenu des mesures d’interdiction des rassemblements dans le contexte national de lutte contre la pandémie du COVID-19, l’enterrement a eu lieu, dans l’intimité familiale, en début de soirée du lundi 20 avril 2020, au cimetière de Bélélane à Yoff, annonce sa famille.

Les condoléances seront aussi reçues, au téléphone, toujours à cause des mesures prises par les autorités pour faire face à la situation épidémiologique nationale. La famille d’annoncer enfin que lorsque les circonstances le permettront, une cérémonie de prières sera organisée avant d’exprimer leurs regrets à toutes les personnes qui ont connu Massamba Mbengue et qui tiennent à manifester leur compassion…





