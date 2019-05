Candidature à la Mairie de Dakar : la Communauté Lébou hausse le ton et se réaffirme

GALSEN221 – La communauté Lébou est bien déterminée à participer aux locales de décembre prochain afin de remporter la mairie de Dakar. Elle a réaffirmé sa volonté de matérialiser la position du Grand serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, en se portant candidate. Dans ce sens, ladite communauté Lébou a apporté une réponse aux sieurs Ibrahima Sène et Moustapha Diakhaté après leur sortie la visant, à travers un communiqué que nous vous proposons de lire in extenso ci-dessous.

“A Ibrahima SENE

A Moustapha Diakhaté

Un duo sans épaisseur sociale, sans épaisseur politique qui

cherche, à travers Facebook, la voie facile de la critique sans

confrontation directe. En fait, si la presse ne relaie pas vos

peccadilles, vos cibles éloignées de la toile ne sont pas

informées de vos lâchetés. Décrochés des locomotives

politiques (PDS, APR, PIT, BBY) vous n’avez aucune

dynamique ou valeur intrinsèques pour vous affirmer sur la

scène politique. Sortez vos C.V ou vos C.H pour référencer

vos carrières professionnelles et on verra que vous êtes mal

placés pour donner des leçons de patriotisme et de

nationalisme. Mais vous n’êtes pas outillés pour faire la

différence entre ces deux notions.

Evoquer un nationalisme étroit pour combattre la

candidature d’un Lébou à la Mairie de Dakar est d’une inanité

et d’un crétinisme qu’on pensait révolus au Sénégal.

Le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, n’a pas

demandé une liste léboue, n’a pas demandé une coalition de

partis léboue. Il a demandé à juste et noble raisons que les

lébous s’impliquent pour gérer leur ville d’origine. Le

cosmopolitisme de Dakar ne peut et ne pourrait dissiper

notre identité. Tous les hommes d’Etat, dans toutes les

capitales du monde, même non imbus d’ethnologie ou

d’anthropologie vivent ces réalités. Fort heureusement que,

comme nos ancêtres, les générations actuelles lébous

continuent d’être des hommes et des femmes d’ouverture.

Messieurs Ibrahima Séne et Moustapha Diakhaté, nouveaux

censeurs et vigiles endormis, où étiez-vous quand Macky Sall

lançaient son cri de ralliement « Néedo Ko bandoume » ? On

n’aurait pu dire que c’est un des plus forts appels à l’instinct

grégaire d’un groupe ethnique et à déclencher des forces

centrifuges dans un pays uni dans la diversité des identités.

Où Etiez-vous quand Moustapha Cissé Lo stigmatisait les

casamançais en les traitant de rebelles ? Il n’y a pas de plus

fort mépris et d’exclusion de groupes ethniques originaires de

cette région.

Où étiez-vous, nouveaux tartufes de l’alternance, quand les

chefs religieux choisissaient, non pas les candidats, mais les

Maires de leurs capitales ?

C’est la plus forte marque du nombrilisme sectaire, culturel,

social, pour tout dire du communautarisme politique.

Où étiez-vous quand Cissé Lo disait que jamais un fils de

Grand Serigne de Dakar, de Djaraf n’a été Maire ? Une

offense nette pour insinuer une insignifiance et une

indolence politiques de nos ancêtres dans leur terroir. Quelle

meilleure manière de continuer d’exclure les lébous des

affaires de la cité.

La vanité et la légèreté de vos propos sur des questions

nationales sont telles que les responsables sénégalais de

tous bords ne prêtent pas attention à vos flashe-buzz. Mais

comme le dit le proverbe « Ce n’est pas parce que l’abus de

quelque chose est dangereux qu’il ne faut pas en user ».

Vous nous donnez l’occasion de souhaiter avec le Grand

Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, une

candidature Léboue à la Ville de Dakar. Nous allons d’ores

et déjà, quels que soient la date retenue et le mode de

scrutin (suffrage direct surtout) inciter nos femmes, nos

jeunes, nos cadres, nos chers religieux à s’investir dans

cette ligne salutaire d’affirmation de notre identité

« Nioune ay Lébou laniou »…

Quand à vous, Messieurs Séne et Diakhaté, libres à vous de

vous présenter aux élections municipales à Dakar, puisque

vous n’avez pas d’attaches politiques ou affectives dans

vos communes d’origine, qui seraient inconnues des

sénégalais, par vos fautes évidemment. Heureusement que

d’autres patriotes locaux s’y investissent dans tous les

domaines….

Dites-vous d’ailleurs de quelle commune du Sénégal

êtes-vous êtes originaire ?

Surement que vos concitoyens ne vous investiront jamais.

A suivre : communautarisme et politique au Sénégal :

l’exception léboue

Abdoulaye Sylla Prince

Membre du Directoire du Comité

De Pilotage des 121 villages

traditionnels Lébous”