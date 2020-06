SOS, la canicule arrive ! Pour supporter au mieux les fortes chaleurs de l’été (sans climatisation), voici 8 conseils à appliquer dès aujourd’hui.

Météo France l’a prédit : cette année, la France devrait connaître un été (encore) plus chaud et plus sec que d’habitude. Si, selon les experts, le quart nord-ouest du pays devrait être (un peu) épargné, le risque de canicule est réel, notamment en région parisienne et autour de Lyon.

La climatisation, ce n’est pas une bonne idée. Contre les fortes chaleurs, nous sommes nombreux à nous investir dans « la » solution de facilité : la climatisation. Oui, mais voilà : ce n’est pas l’idéal pour la santé.

D’abord, pour la gorge et les yeux, qui se retrouvent irrités et asséchés par ce flux constant d’air conditionné. Ensuite, pour les allergies : en effet, le brassage constant de l’air (souvent dans un espace clos) favorise la circulation des allergènes (pollens, poils d’animaux…) ce qui peut aggraver les symptômes des personnes allergiques.

Et surtout, ce n’est pas très recommandé en période de coronavirus !

Canicule : attention au coup de chaleur !

Pire : selon les spécialistes, une climatisation mal entretenue peut rapidement devenir… un véritable nid à bactéries ! Les filtres s’encrassent de poussière, le réservoir à condensation d’eau se peuple de bactéries et de moisissures, et tous ces indésirables sont rejetés dans l’atmosphère.

Comment se rafraîchir sans climatisation ? Grâce à quelques bonnes habitudes simples, il est possible de rafraîchir naturellement son intérieur pour mieux vivre les fortes chaleurs. Le bon réflexe à adopter dès aujourd’hui : boire au minimum une bouteille d’eau par jour.

Et rester attentif aux symptômes du coup de chaleur : une peau rouge, chaude et sèche (sans transpiration), des maux de tête intenses, des nausées et/ou des vomissements, des propos incohérents et/ou de la confusion, une sensation de malaise… Il est alors impératif d’appeler le SAMU (15 ou 112).

Source : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)

