Sadio Mané, Mohamed Salah et Roberto Firmino constituent actuellement chez les reds de Liverpool, l’une des meilleures attaques d’Europe de la saison. Avec le nombre de buts inscrits, ils font partie des meilleurs trios. Mais pour le technicien italien Fabio Capello, Liverpool pourrait faire encore mieux s’il recrute Erling Braut Haaland, l’attaquant du Borussia Dortmund.

L’italien est convaincu que le jeune attaquant Norvégien serait le remplaçant idéal de Roberto Firmino, pourtant considéré comme l’un des meilleurs au monde à son poste: « Haaland est puissant, il bouge bien à cause de sa taille. Il manque un peu de technique mais a une grande vitesse et un nez pour but. Avec son physique, il est difficile de l’arrêter. Je pense qu’il pourrait utiliser la Premier League et une équipe comme Liverpool. Klopp peut l’associer avec Mané et Salah », a déclaré l’ancien entraineur du Réal Madrid lors d’une interview durant le programme El Larguero de la Cadena SER.

Fabio Capello s’est aussi prononcé sur le dossier de l’attaquant Lautaro Martinez. Toujours au cours de cet entretien avec El Larguero, l’entraineur italien adoube l’attaquant argentin, mais pense qu’il devrait encore rester à l’Inter Milan avant de faire son grand saut au Barça.

Crédit photo: The Empire of the Kop