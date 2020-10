Caricatures du prophète : Emmanuel Macron recadré par le premier ministre, Justin Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau n’endosse pas son homologue français Emmanuel Macron qui soutient que terrorisme ou pas, on doit continuer à pouvoir caricaturer le fait religieux, incluant le prophète musulman Mahomet. Selon M. Trudeau, il ne sert à rien de poser des gestes qui blessent inutilement les autres.

La tenue ces jours-ci du procès des souteneurs de l’attentat contre Charlie Hebdo a été le prétexte en France pour publier à nouveau les caricatures de Mahomet qui avaient choqué et poussé les terroristes à agir en 2015. D’aucuns pensent que ce geste est à l’origine des attaques au couteau qui se sont multipliées en France au cours des dernières semaines. La décapitation de l’enseignant Samuel Paty était aussi survenue après qu’il a montré des caricatures du prophète à ses élèves.

Tout cela a amené Emmanuel Macron à dire que la France ne renoncera pas « aux caricatures, aux dessins ». Mais Justin Trudeau ne se range définitivement pas dans son camp.

Interrogé à nouveau vendredi à ce sujet, M. Trudeau a d’abord soutenu qu’il allait « toujours défendre la liberté d’expression ». « Mais la liberté d’expression n’est pas sans limite, a ajouté le premier ministre. On n’a pas le droit par exemple de crier “au feu” dans un cinéma bondé ; il y a toujours des limites. Dans une société pluraliste, diverse et respectueuse comme la nôtre, nous devons être conscients de l’impact de nos mots, de nos gestes sur les autres, particulièrement ces communautés et populations qui vivent énormément de discrimination encore. »

Selon M. Trudeau, la liberté d’expression doit s’exercer dans le « respect pour les autres » et avec le souci de « ne pas blesser de façon arbitraire ou inutile ».

Le devoir