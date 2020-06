L’UFSBD vient de mettre en ligne deux tests permettant d’évaluer son risque carieux et son risque parodontal. L’occasion de faire le point sur son hygiène bucco-dentaire.

Les deux plus grandes menaces pour notre bouche, ce sont les caries et les maladies parodontales. La carie dentaire apparaît lorsque les bactéries qui sont présentes dans la plaque dentaire (celle qui se constitue au fur et à mesure des repas) transforment les sucres, contenus dans les aliments et les boissons, en acides qui attaquent les dents. À la longue et en l’absence d’une bonne hygiène bucco-dentaire, la structure de la dent se fragilise… ce qui entraîne des douleurs.

Les maladies parodontales, quant à elles, atteignent les tissus de soutien des dents : la gencive, l’os et le ligament. Caractérisées par des douleurs, un gonflement et/ou un saignement des gencives, elles sont réversibles lorsqu’elles sont prise en charge suffisamment tôt – au stade de la gingivite. Dans les formes les plus graves (parodontite), cela peut évoluer jusqu’à la chute des dents.

Caries et maladies parodontales : un test pour évaluer son risque… et agir plus rapidement

Pour permettre un meilleur dépistage et une meilleure prise en charge des caries et des maladies parodontales, l’Union Française de la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) vient de mettre en ligne 2 tests : ceux-ci permettent de calculer le risque carieux et le risque parodontal de chacun.

Pour savoir si on est « à risque » d’avoir des caries, une gingivite ou une parodontite, il faut renseigner à quelle fréquence on se brosse les dents, à quelle fréquence on prend rendez-vous chez le dentiste, à quelle fréquence on utilise du fil dentaire… Au total, il y a une dizaine de questions. L’occasion de rappeler les bons gestes pour une hygiène bucco-dentaire impeccable !

Pour faire le test, rendez-vous sur le site officiel de l’UFSBD.

