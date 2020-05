Elle est venue au monde le 19 octobre 2011 à la clinique de la Muette, à Paris. Et depuis, on ne l’a que très peu vue en photo… Giulia Sarkozy continue de grandir à l’ombre des flashes, à la demande de ses célèbres parents, l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy, et la chanteuse Carla Bruni.

Giulia Sarkozy, même masquée, ressemble beaucoup à son papa !

Heureusement, cette dernière partage parfois quelques clichés choisis de sa progéniture, prenant soin de l’immortaliser de façon à ce qu’on ne voit jamais son visage. C’est ainsi que la charmante Giulia s’est retrouvée ce 27 mai sur les réseaux sociaux.

Avec sa maman mannequin, la petite soeur de Jean, Pierre, Louis et Aurélien, a pris la pause, habillement protégée par un masque blanc. Et on a découvert en regardant ses yeux qu’elle était le portrait craché de son papa. On a également découvert ses jolis petits pieds manucurés de vernis rouges pendant une promenade en voiture près de la Tour Eiffel.

Après un confinement agréable au Cap Nègre, dans la luxueuse propriété des Bruni-Tedeschi, l’adolescente a repris les cours à Paris, et a retrouvé sa maison du 16ème arrondissement. Autour de l’hôtel particulier de Carla Bruni que les voisins ont littéralement monté la garde pendant des semaines.

En sécurité dans le 16ème arrondissement

En effet, il y a quelques jours, le Point avait rapporté dans ses colonnes que “la préfecture de police (avait été) alertée” par les habitants du quartier. En cause, précisaient nos confrères, “un homme en civil d’apparence maghrébine portant bonnet et barbe (qui se tenait) près de chez les Sarkozy-Bruni”.

Un intrus qui avait rapidement éveillé les soupçons du voisinage à cause de sa “barbe mal taillée” mais qui était en réalité un gardien de la paix de la direction de l’ordre public, envoyé sur place par la préfecture de police de Paris pour “contrôler les allées et venues” autour de la demeure du couple.

F.A

