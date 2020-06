Il y a huit mois, Carla Moreau donnait naissance à son premier enfant, une fille prénommée Ruby. Durant sa grossesse, la jeune femme nous a indiqué en octobre dernier avoir pris plus de 15 kilos. “Je faisais beaucoup de rétention d’eau donc, à l’accouchement, c’est parti rapidement.” Mais tout n’a pas été simple. “Pour moi, c’est difficile. Avant, j’étais hyper fine. Tout ce que je mettais, ça passait. Là, maintenant, je subis pour mettre un short, je me sens mal à l’aise”, avait-elle confié dans un épisode de la dernière saison des Marseillais, aux Caraïbes.

Dimanche 31 mai, la belle blonde a révélé avoir eu recours à la chirurgie esthétique pour retrouver sa silhouette d’antan sur Snapchat. “Vous avez été nombreux à me demander si j’avais fait une liposuccion… Je voulais attendre que tous mes bleus disparaissent pour vous montrer mon nouveau corps, mais comme j’ai vu beaucoup de questionnement à ce sujet, oui, j’ai eu recours à une liposuccion.”

La future femme de Kevin Guedj a poursuivi en disant : “Je ne l’ai pas fait pour enlever mes kilos parce que j’ai réussi à perdre 12 kilos et il me restait 3 kilos à perdre. J’étais descendue à 53 kilos et, avant ma grossesse, je faisais 49 kilos, mais le problème, c’est que je me suis élargie au niveau du bassin. Et ça malheureusement, ça ne revient pas… Et c’est vrai que mon ventre est devenu un peu flasque et je n’ai pas le mental pour faire du sport intense (…) J’avoue qu’au début, j’étais down après l’opération, comme quand j’avais accouché”.



Désormais, l’humeur de la star de télé-réalité est bien meilleure. “Je me sens mieux dans mon corps. Je me suis commandé des bikinis, je vous montrerai tout ça !” Carla va faire tout ce qui est en son pouvoir pour conserver une hygiène de vie qui lui a permis de perdre ses kilos en trop. “Maintenant que j’ai fait ça, je vais faire super attention à ce que je mange, je vais continuer tout ce que je fais depuis mon accouchement, ce qui m’a permis de perdre 12 kilos, ça marchait bien.”

