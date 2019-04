«Carlou D arrêté» : Un gros coup de com

Une vidéo du rappeur Carlou D subissant une arrestation musclée de la police, a fait le tour du Net. Selon les infos qui circulent, le musicien aurait eu le tort d’avoir utilisé son téléphone au volant et refusé d’obtempérer.

Selon un de ses proches, contacté par SeneWeb, il s’agirait d’un teaser pour un concert prévu le 27 avril à l’école de Police. Une autre version parle de tournage d’un clip de l’artiste. Clip ou concert, il s’agirait d’un coup de com. On devrait en savoir plus dans les prochains jours, voire heures.

Avec Seneweb