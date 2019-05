Carnet Rose – Grande Bretagne : Meghan Markle a donné naissance au bébé royal

Le premier enfant de l’ancienne actrice américaine et du prince Harry, est né. Il est le quatrième arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth II.

Il est là ! Le premier enfant du prince Harry et de son épouse Meghan est né : il s’agit d’un petit garçon d’un peu plus de 3 kilos, a annoncé le palais de Sussex sur Twitter.

Selon la volonté de sa mère, le « baby Sussex » est né à domicile, rompant avec la tradition qui veut que les enfants royaux soient mis au monde dans l’aile privée de l’hôpital St Mary à Londres.

Il sera élevé à Frogmore Cottage, dans l’enceinte du château de Windsor, à une trentaine de kilomètres à l’ouest de la capitale britannique. Ce bâtiment classé du XIXe siècle, à deux étages, avec une façade en stuc et un parapet, a fait l’objet d’une rénovation de 3 millions de livres (3,5 millions d’euros).

Une naissance « privée »

Mariés depuis mai 2018, le duc et la duchesse de Sussex avaient annoncé en avril vouloir garder « privée » la naissance de leur bébé, selon un communiqué du palais de Buckingham. « Le duc et la duchesse de Sussex sont très reconnaissants des voeux qu’ils ont reçus du monde entier au moment où ils s’apprêtent à accueillir leur bébé », soulignait le communiqué. « Leurs altesses royales ont pris la décision de garder privés les préparatifs entourant l’arrivée du bébé », avait ajouté le palais, soulignant qu’ils « partageraient la bonne nouvelle une fois qu’ils l’auront célébrée en privé et en famille ».

Le couple a ainsi pris le contre-pied du frère d’Harry, le prince William, et de son épouse Kate, qui ont présenté leurs trois enfants immédiatement après leurs naissances aux médias internationaux. Une décision critiquée par certains Britanniques, alors que Meghan s’est déjà attiré les foudres de la famille royale à plusieurs reprises durant sa grossesse.