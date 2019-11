L’animatrice, femme d’affaires française, Hapsatou Sy a donné naissance à son deuxième enfant. Hapsatou Sy et son compagnon Vincent Cerutti sont de devenus parents d’un petit garçon.

La femme d’affaires de 38 ans a partagé une tendre photo d’elle, couchée tendrement dans les bras de son Vincent, accompagnée de cette adorable légende :

«Le bonheur est là ! Nous sommes heureux Vincent, Abbie et moi de vous annoncer la naissance en ce vendredi de notre fils Isaac Haroun Giovanni. Nous espérons ce monde le plus beau pour toi, nous y veillerons au mieux.

Bienvenue dans notre famille petit prince ❤️ N’oublie jamais l’éternité de notre amour pour toi

Merci à vous tous pour tous vos messages chargés de bienveillance durant toute ma grossesse. Ce nouveau voyage me permet de me redécouvrir et de me découvrir. Je suis encore plus femme aujourd’hui et tellement comblée. Merci la vie, merci mon Dieu.»

Isaac Haroun Giovanni, il s’appelle.