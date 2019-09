Depuis quelques jours, précisément une semaine, le chef de file du parti Rewmi est devenu papy .

En effet, dakarposte tient de sources médicales que la femme de Sidy (fils d’Idrissa Seck) a accouché d’une fille.

Il fallait d’ailleurs voir ce jeudi matin celui qu’Ousmane Ngom (au fait, où se terre t’il?) surnomme “Raspoutine Seck”. À l’occasion du baptême, organisé devant quelques proches, l’adversaire politique du Pr Macky Sall ne cessait d’afficher la banane. Normal, serait-on tenté de dire car devenir grand-parent n’en demeure pas moins un bonheur immense ! Inutile de dire que cet enfant a beaucoup de chance (touchons du bois!). Elle sera, à n’en point douter, gâtée et chérie comme il se doit; surtout par son illustre papy. Et, la voir grandir et s’épanouir sera pour “Ngorsi”, sa dame bref ses parents est une source d’émerveillement à nulle autre comparable.

Dakarposte souhaite longue vie au bébé et à ses parents!