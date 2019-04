Carrefour Auto : interrogations autour d’une faillite annoncée

Qu’arrive-t-il à Carrefour Automobile ? La société concessionnaire qui vend les BMW est-elle en faillite ou a-t-elle simplement des soucis financiers ? En tout cas, si ce sont des soucis, ils semblent extrêmement sérieux. En effet, le mardi 14 mai 2019 à 8h30, trois (3) immeubles appartenant à Amadou Bâ seront vendus aux enchères. Pour ceux qui ne connaissent pas Amadou Bâ, il s’agit du père de Khadim Bâ qui s’active dans le pétrole (il est actionnaire principal de la Société africaine de raffinage), le négoce et surtout dans le crédit-bail avec son imposante société Locafrique. Amadou Bâ est un milliardaire très discret. Un self made man qui, parti de rien, a su mettre en place un business extrêmement prospère. Pour en revenir à nos moutons, mardi 14 mai, par devant le tribunal de Grande instance Hors classe de Dakar, il sera procédé à la vente aux enchères publiques et au plus offrant enchérisseur des immeubles de Amadou Bâ objets des Titres fonciers 2430/DK, 7046/DK et 16127/GR. Et c’est la société Ecobank qui poursuit Amadou Bâ, en tant que caution de la société Carrefour Automobile. On ne sait pas combien Carrefour Automobile doit à Ecobank, mais ça doit être une importe manne parce que les titres fonciers saisis sont très importants.

Le 1ertitre à 362.855.000 F Cfa

Pour le titre foncier 2430/DK, il s’agit d’un terrain urbain bâti d’une superficie de 812 mètres carrés se trouvant en centre-ville. En effet, le terrain bâti est en face du garage Petersen avec au rez-de-chaussée 23 magasins et 5 dépôts. A l’étage, il y a un appartement (1 hall, 1 salon, 2 chambres, 1 cuisine, 2 balcons, 1 salle de bain, 1 dégagement et des toilettes), 9 dépôts et 1 restaurant. Sa mise à prix est de 362.855.000 de francs Cfa.

Le 2etitre à 787.707.500 F Cfa

Le 2etitre foncier est encore plus intéressant. Numéroté TF 7046/DK il s’agit d’un terrain urbain bâti d’une superficie de 1925 mètres carrés. Le Tf se trouve à l’Avenue Blaise Diagne, donc en plein centre-ville. Il y a 42 magasins, 1 mosquée, 1 dégagement et des toilettes. Pour se procurer ce bâtiment vétuste il faut dégainer au bas prix 787.707.500 francs Cfa.

Le 3etitre à 194.517.000 F Cfa

A propos du 3e titre qui est le TF 16127/GR, il s’agit d’un terrain urbain bâti, d’une superficie de 1739 m2 avec 4 bâtiments et un hangar. Le bâtiment A contient 5 chambres, 1 salon, des dégagements, 1 espace familial, 1 magasin, 1 salle de bain; le bâtiment B 4 chambres, le bâtiment C 3 chambres et le bâtiment D 2 chambres. Le hangar a 1 chambre, 5 magasins, 1 salle de bain et des toilettes. Il y a aussi une dépendance.

jotaay.net