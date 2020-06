Les pollens sévissent très fortement en France depuis quelques jours. Yeux qui grattent, nez qui coule… Zoom sur les départements les plus touchés et rappel des conseils pour se protéger de leurs effets allergiques.

Effectivement, le bulletin du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) du 29 mai confirme un “risque d’allergie élevé à très élevé sur tout le territoire” avec comme “principale gêne des allergiques” les pollens de graminées. Il faudra attendre les averses de pluie de la fin de cette première semaine de juin pour que les concentrations de pollens dans l’air diminuent et permettent de mieux respirer. Quant aux autres pollens présents en France :

→ Les pollens de chênes ont quasiment disparu de la circulation sauf autour de la Méditerranée où le risque d’allergie pourra encore atteindre le niveau moyen dans certains endroits.

→ Les pollens d’olivier et de pariétaire (urticacées) seront responsables d’allergie faible à moyenne sur le pourtour méditerranéen.

→ Les pollens d’oseille, de plantain et d’urticacées seront également pésents en quantité faible à modérée sur tout le territoire avec un risque d’allergie de niveau faible.

→ Dans l’est du pays et particulièrement dans les Alpes, l‘aulne vert est en fleur et la concentration de ce pollen y sera modérée.

→ Les tilleuls commencent aussi leur floraison. Mais ils ne sont responsables que d’allergies de proximité, c’est-à-dire que les personnes sensibles à ces pollens n’auront des symptômes que lorsqu’ils seront à proximité de ces arbres.

→ Les pollens de pinacées (pin, sapin, épicéa) sont en fin de floraison mais peuvent encore jaunir les surfaces extérieures comme les voitures, les trottoirs, les balcons, les fenêtres…mais ils ne sont pas allergisants !

Carte de vigilance des pollens – 29 mai 2020

Carte de présence des pollens en France © RNSA

En raison de l’épidémie Covid-19, de nombreux sites de mesures des pollens et moisissures sont à l’arrêt en France. Ce bulletin est une estimation basée sur les données des sites qui fonctionnent, les observations phénologiques, les retours cliniques des médecins sentinelles, les prévisions météorologiques, et l’expertise du RNSA.

La vigilance contre le coronavirus ne doit pas faire oublier la prise en charge des allergies respiratoires

La priorité pour les allergiques, malgré l’épidémie de coronavirus, est de maintenir leur traitement de fond pour mieux contrôler l’asthme et éviter les complications. Attention de ne pas confondre les symptômes du Covid-19 et de l’allergie aux pollens. Comme le rappelle le RNSA, la toux sèche ou les problèmes respiratoires liés à l’asthme sont effectivement assez semblables à ceux des premiers symptômes de l’infection au Covid-19 mais ce qui fait la grande différence pour le Covid-19 c’est le syndrome grippale (douleurs, courbatures, fièvre). Dans le doute n’hésitez pas à consulter votre médecin ou un allergologue (beaucoup se sont mis à faire de la téléconsultation en ce temps de confinement).

Les 3 catégories de pollens présents en France

Le pollen produit par les fleurs est composé de minuscules grains servant à la reproduction des plantes. Les principales manifestations de l’allergie au pollen sont la rhinite allergique (ou la rhino-conjonctivite allergique), aussi appelée “rhume des foins”. Il existe trois grandes catégories de pollens : les pollens d’arbres (bouleau, platane…), les graminées (blé, avoine…) et les herbacés (ortie, ambroisie…). En France, les principales espèces végétales responsables des allergies sont :

les graminées (avril à juillet)

le bouleau (avril, surtout au nord de la France)

le cyprès (février à avril)

l’ambroisie à feuilles d’armoise (août, septembre)

Yeux qui grattent, toux, fatigue : êtes-vous allergique au pollen ?

Une allergie au pollen se manifeste par plusieurs symptômes caractéristiques : démangeaisons des yeux, rougeur conjonctivale, larmoiement, paupières enflées et collées, nez qui gratte, parfois bouché et avec des écoulements claires et répétés. Les pollens de platane qui gagnent du terrain sur tout le pays en ce début avril sont faiblement allergisants mais les micro-aiguilles contenues dans les bourres de platane sont très irritantes et peuvent gratter dans la gorge et vous faire tousser.

En cas de symptômes, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin (généraliste, allergologue), plutôt par téléconsultation en ce moment. Le praticien pourra envisager le passage de tests allergologiques (tests cutanés ou dosages d’immunoglobines E ou IgE) afin de confirmer le diagnostic et mettre en place un traitement visant à soulager les symptômes.