La Direction générale de SOCOCIM Industries tient à informer la population que, malgré les mesures de prévention et de précaution instaurées depuis que la pandémie de la COVID-19 a été déclarée, quelques cas de contamination ont été formellement détectés sur le site de l’usine. Comment a été sa réaction immédiate et les mesures réponses ? Le communiqué parvenu à Leral.net nous en édifie….

Les services du Ministère de la Santé en charge du Département de Rufisque ont signalé à la Direction de SOCOCIM, le 27 mai dernier, qu’un employé d’une société de prestation de services intervenant aux Expéditions Ciment de l’usine avait été testé positif à la COVID-19 le weekend précédent.

Dès le 27 mai, la Direction générale a fait part du cas et des premières mesures de gestion à l’ensemble du personnel, par une note d’information interne. Les services compétents de SOCOCIM ont immédiatement pris les dispositions pour l’organisation d’une opération de dépistage des contacts identifiés, en coopération avec les services du Ministère.

Bien que les cas identifiés ne présentent pas toujours de signes manifestes de la maladie, nous avons estimé, en relation avec notre médecin d’entreprise et les services du Ministère de la Santé, nécessaire d’identifier toute personne supposée avoir été en contact avec les cas positifs au cours des jours précédant leur diagnostic.

En collaboration avec le médecin d’entreprise et les services départementaux du Ministère de la Santé, la Direction Générale a immédiatement pris et fait appliquer les décisions suivantes :

– Identification et test systématique des collaborateurs ayant été en contact avec tout cas revenu positif ;

– Confinement hors site pendant quatorze jours de tout contact rapproché du porteur du virus testé positif ;

– N’autoriser la reprise du travail de ce collaborateur qu’après un test de contrôle à l’issue de la quatorzaine de confinement réglementaire ;

– Arrêt et désinfection totale, par les agents du Service National d’Hygiène, de l’ensemble des ateliers du secteur Expéditions Ciment et des bâtiments environnants ;

– Réaménagement des horaires de travail des personnels pour minimiser le temps de séjour dans l’entreprise et donc réduire les risques de contamination ;

– Renforcement du dispositif de sensibilisation sur les gestes barrières dans tous les secteurs de l’entreprise.

La gestion de cette situation sanitaire fera l’objet d’un suivi à la hauteur des enjeux de santé publique pendant la période de rigueur définie par les autorités sanitaires.

La Direction générale de SOCOCIM exhorte ses employés, prestataires, clients et la population à maintenir les gestes barrières, seuls moyens de se protéger contre le virus.