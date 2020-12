Cas d’urgence à Touba: Atteint d’une mystérieuse maladie, Seynabou demande de l’aide

La dermatologie est une spécialité de médecine qui s’occupe de la peau, des muqueuses et des phanères (ongles, cheveux, poils)1,2. Elle est associée à la vénérologie, c’est-à-dire l’étude des maladies vénériennes ou infections sexuellement transmissibles (IST). Le médecin spécialisé pratiquant la dermatologie s’appelle le dermatologue3.

La peau se compose de plusieurs couches superposées (de la plus profonde à la plus superficielle) incluant l’hypoderme, le derme (dermes réticulaire, profond et papillaire), la membrane basale et l’épiderme (Stratum germinativum, granulosum, spinosum, lucidum et corneum).