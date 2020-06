“Vous nous manquez”

Pour la dernière de la saison de Quotidien, Yann Barthès recevait sur le plateau Vincent Dedienne et Jonathan Cohen venus faire la promotion du nouveau film dans lequel ils jouent, Terrible Jungle, premier long-métrage de deux jeunes réalisateurs, Hugo Benamozig et David Caviglioli. Mais alors que Catherine Deneuve figure elle aussi à l’affiche du film, l’actrice n’a pas pu se déplacer sur le plateau de l’émission. Malgré tout, les deux comédiens ont tenu à passer un tendre message à Catherine Deneuve : “Chère Catherine… Catherine, vous le savez, moi, je ne vous connaissez pas. Enfin, je veux dire, je n’avais pas tellement entendu parler de vous. J’avais adoré La Reine Margot… Et d’autres films sans intérêt”, a tout d’abord lancé Vincent Dedienne.

Le comédien qui portait un t-shirt avec le nom de l’actrice dessus a poursuivi : “Non mais qu’est-ce que vous voulez que je vous dise chère Catherine, je vous embrasse. J’ai profité du confinement pour revoir Le lieu du crime, Hôtel des Amériques, Les bien-aimés, Bienvenu chez les Chtis, dans lequel vous excellez… Non mais voilà, je vous aime, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? J’ai une équation : 4 8 2 9 + 20 100 2 10 N = cœur !”. De son côté, Jonathan Cohen a confié : “Ah Catherine… Grâce à vous, j’ai repris la clope et ça, je vous en remercierais jamais assez. J’avais arrêté, j’étais bien et tout, et en fait, elle fume tellement… Comme si elle mangeait des petits macarons donc ça donne envie de fumer, comme l’envie de manger. Qu’est-ce qu’elle fume bien ! Et puis franchement, bah vous nous manquez déjà. Vous nous manquez vraiment, parce que moi, j’ai passé un temps incroyable. C’est génial de tourner avec Catherine parce que c’est, je crois, la femme avec qui j’ai tourné la plus fun. Elle est rock, elle n’a peur de rien. Elle aime quand c’est chaotique, et elle s’éclate. Plus c’est compliqué et plus elle adore, elle se marre, et j’ai passé moi vingt jours avec elle. Vraiment, je me suis rarement marré comme ça !”.

« C’est je crois la femme avec laquelle j’ai tourné qui est la plus fun » Jonathan Cohen nous raconte son tournage avec Catherine Deneuve pour le film « Terrible Jungle »#Quotidien pic.twitter.com/5WwJTwnEkg — Quotidien (@Qofficiel) June 26, 2020

Par Alexia Felix