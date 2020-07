“ça se passe très bien”

La nouvelle avait rapidement fait le tour des médias. Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2019, Catherine Deneuve a été victime d’un AVC alors qu’elle était en plein tournage du film “De son vivant” d’Emmanuelle Bercot. Peu après, nos confrères du Parisien annonçaient que, après un mois d’hospitalisation, Catherine Deneuve avait pu regagner son domicile “près de l’église Saint-Sulpice”. Si Catherine Deneuve a préféré garder le silence après son accident, plusieurs proches de l’actrice française avaient donné de ses nouvelles. Ainsi, Benoît Magimel avait assuré que l’actrice “va bien, elle se repose, elle reprend des forces tout simplement, et on se retrouve bientôt pour finir ce tournage”. De son côté, Juliette Binoche avait adressé un tendre message sur BFMTV à Catherine Deneuve : “Elle a une force incroyable. On a l’impression qu’elle passe dans la vie un peu comme ça, au-delà de ses possibilités terrestres, donc je croise les doigts, j’espère qu’elle passera ce moment difficile”. Et finalement, Catherine Deneuve s’apprête à revenir sur le tournage du film d’Emmanuelle Bercot puisque la réalisatrice va reprendre du service le 6 juillet prochain.

Auprès de nos confrères du Parisien, la réalisatrice a assuré que Catherine Deneuve sera bien présente pour cette reprise huit mois après son AVC. Emmanuelle Bercot a profité de cet entretien pour en dire plus sur l’état de santé de Catherine Deneuve : “C’est une chance que cela soit arrivé alors que nous tournions à l’hôpital. Ca se passe très bien avec Catherine : quand on la voit, impossible d’imaginer qu’il lui est arrivé quoi que ce soit. Du coup, c’est un moment très émouvant pour elle, pour toute l’équipe, de reprendre. Je suis confiante”. Et si les fans de Catherine Deneuve étaient très inquiets après son malaise, Emmanuelle Bercot a toujours été confiante : “Malgré huit mois d’interruption, je n’ai jamais cru que le film était mort. Jamais je n’ai non plus pensé qu’il se ferait sans Catherine. Je n’aurais pas remplacé Catherine Deneuve”.

Par Alexia Felix