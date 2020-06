Une fin pas convaincante pour les internautes

Philippe Etchebest est venu apporter son aide dans un nouveau numéro de “Cauchemar en cuisine” diffusé ce jeudi 24 juin sur M6. A Sénas, dans les bouches du Rhône, le chef cuisinier a tenté de sauver le restaurant de Séverine qui travaille avec ses soeurs jumelles, Mélanie et Mylène . Parmi les problèmes que Philippe Etchebest a constaté comme un message dans les toilettes indiquant “Les mains qui nettoient les toilettes sont aussi celles qui font la cuisine”, les relations tendues entre les jumelles et leur soeur aînée ont dû être gérées par le chef cuisinier.

A la fin de son passage dans le restaurant où il n’a pas mâché ses mots une nouvelle fois, Philippe Etchebest a semblé voir ses efforts payer. Lors du dénouement de ce numéro, les tensions entre les trois soeurs ont semblé s’apaiser. Gérante du restaurant, Séverine a finalement attribué les clés de l’établissement aux jumelles pour qu’elles en prennent les commandes. Mais les internautes n’ont pas été convaincu par la supposée réconciliation entre les trois soeurs au regard de l’échange des clés qui a été plutôt froid. “C’est moi où il y a toujours zero alchimie entre les jumelles et leur sœur même à la fin ?”, “On est d’accord qu’à la fin les soeurs s’ignorent toujours”, “Les jumelles qui regardent à peine leur grande soeur à la remise des clés. Pas un câlin, pas un bisou, on ne va pas nous faire croire que tout va mieux entre elles”, ont constaté plusieurs internautes en comparant notamment les jumelles aux méchantes belles-soeurs de Cendrillon.

Les jumelles qui regardent à peine leur grande soeur à la remise des clés, pas un câlin, pas un bisou, on va pas nous faire croire que tout va mieux entre elles. — OùEstLaTélécommente (@ratoubix) June 24, 2020

J’ai pas du tout l’impression que les 3 soient réconciliées, c’est juste que comme les jumelles ne verront plus Séverine y aura moins de fight quoi — Noémie (@Noemieparr) June 24, 2020

Mylène et Mélanie — Julie Ds’ (@Juliedsn) June 24, 2020

Par Marie Merlet