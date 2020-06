Après l’avoir récemment vu dans la saison inédite de “Top Chef”, Philippe Etchebest fait son retour sur M6. En effet, la chaîne lui consacre ce mercredi 24 juin une soirée inédite, avec diffusion d’un inédit de “Cauchemar en cuisine” suivi d’un documentaire sur sa vie. Dans un entretien à Télé Star, le chef a expliqué ce qui l’a motivé à ouvrir les portes de son quotidien aux caméras de M6, lui qui a toujours été très discret sur sa vie privée.

“Je suis toujours secret, et le documentaire tourne surtout autour de moi. Je n’étais pas très chaud pour que mes parents interviennent, mais cela sert le propos. En revanche, on ne voit ni ma femme, ni mon fils. Au départ, le documentaire était axé autour de la Fête de la musique (il est le batteur d’un groupe, ndlr). Ça a un peu dévié (rires). Après, il n’apporte pas de nouvelles révélations. Il reprend le livre que j’ai écrit, ‘Je ne lâche rien’ (éd. Michel Lafon)”, a-t-il dit.

Un passage qui a porté ses fruits

En attendant d’en savoir plus sur Philippe Etchebest, M6 diffuse donc un numéro inédit de “Cauchemar en cuisine”. Pour cette nouvelle aventure culinaire, le juré de “Top Chef” s’est rendu à Sénas dans les Bouches-du-Rhône, à la rescousse de Séverine, gérante du restaurant “La Durancette”. Cette dernière emploie deux salariées, des jumelles qui se prénomment Mélanie et Mylène. Si le trio ne s’en sort pas, c’est parce que l’établissement a du mal à réaliser un bon chiffre d’affaires. Une situation qui a un impact sur l’entente entre les deux soeurs.

Un premier extrait de cet épisode inédit de “Cauchemar en cuisine” a été dévoilé par Télé-Loisirs. Et autant dire que l’état des lieux opéré par Philippe Etchebest va lui réserver quelques surprises, notamment l’inscription sur la porte des toilettes qui n’est vraiment pas à son goût. En attendant de découvrir comment la gérante va s’en sortir grâce au chef, nous avons eu envie de savoir si le restaurant était toujours ouvert. En faisant des recherches sur la Toile, nous sommes tombés sur la page Facebook de l’établissement qui indique les horaires d’ouverture, à savoir 12h-14h pour le service du midi et 18h-21h pour le dîner. De plus, le passage de Philippe Etchebest semble avoir porté ses fruits, au vu des commentaires qui ont été récemment postés. “Bon, rapide, efficace, très bon accueil”, a posté un client. “Un régal, comme d’habitude. Continuez comme ça”, a poursuivi un autre. Comme tous les restaurants de France, l’établissement a dû fermer ses portes pendant la crise sanitaire du coronavirus. La réouverture s’est faite le 5 juin dernier.

