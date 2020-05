Ce mardi 12 mai, Cauet a été interpellé par un auditeur sur une énorme bourde commise 25 ans plus tôt, bourde qui lui a coûté très cher.

“Cau-Cau, toi et moi, on a une petite histoire parce que je te suis depuis 1995”, a-t-il d’abord fait savoir à l’antenne. Et de poursuivre : “Je t’ai eu au téléphone quand tu étais sur une autre radio et tu as vendu la mèche. J’étais en exercice à l’extérieur et je n’avais pas le droit de dire où j’étais. Et toi, tu as balancé le truc en radio ! Le lendemain, j’avais 30 policiers militaires qui me cherchaient.”

En plein service militaire à l’époque, le principal intéressé a alors flippé et a tenté de se faire discret suite à cela mais n’est pas parvenu à passer inaperçu : “J’ai rasé les murs pendant 15 jours pour éviter de me faire serrer, eh bah je me suis fait serrer et j’ai pris 30 jours d’arrêt par ta faute”, a-t-il précisé, de quoi faire rire toute l’équipe de l’émission radio.

“Je suis désolé. Ça remonte, tu me pardonnes, tu me pardonnes ?”, lui a alors demandé l’animateur, gêné. “C’est pardonné depuis bien longtemps”, a aussitôt avoué celui qui n’oubliera jamais son premier passage sur les ondes.

S’il y a en revanche une personne à qui Sébastien Cauet ne demandera pas pardon, c’est à la chanteuse Angele qu’il tacle copieusement des qu’il le peut.

