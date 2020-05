Ce jeudi, le Sénégal enregistre son 25e décès lié au covid-19,selon le communiqué du ministère de la Santé et de l’Action Sociale .Il s’agit d’un vieux âgé de 74 ans, habitant aux Parcelles assainies à Dakar.Senegal7 et son équipe rédactionnelle présentent leurs condoléances à sa famille et à ses proches.

Assane SEYE-Senegal7