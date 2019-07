Ce n’est pas la première fois que le nom de Marième Faye Sall est utilisé par des escrocs

La presse a fait état d’un frère de la première dame qui aurait arnaqué Ndongo Fall travaillant dans le transport d’ordures d’un montant de plus 200 millions de FCFA. Arrêté par la gendarmerie, Metrodakar a obtenu copie de sa déposition.

Dans le document, Makhary ou encore Babacar Faye nie catégoriquement avoir répondu au nom d’un frère de la première dame et se dit surpris d’entendre à travers la presse le nom de Marieme Faye Sall cité dans les transactions entre lui et sa victime.

Babacar Faye affirme devant les enquêteurs que lui et la première dame ne se connaissent ni directement, ni de réputation, ni par personnes interposées, même pas par les proches de la famille, aussi loin qu’on puisse remonter.

Vrai ou faux, ce ne serait ni la première ni la dernière fois que le nom de première dame est utilisé par des escrocs.

Justement parce que c’est connu de tous, la première Dame, Marième Faye Sall, ouvre ses portes à tout le monde. Humble et modeste, elle ne met pas de barrière entre elle et les personnes qui la côtoient. Toujours au service des populations les plus démunies, elle se fait une belle image avec ses bonnes actions dans le social.

Elle reflète l’image d’une vraie femme sénégalaise et elle reçoit n’importe qui dans sa maison et règle plusieurs situations sociales. Toujours au service de la population, elle a toujours un regard veilleur sur les sénégalais. Malheureusement, certains en profitent pour abuser de sa gentillesse.

METRODAKAR