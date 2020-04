[DIAPO] Le sommeil occupe une part importante de nos vies puisqu’on dort environ 25 ans au cours de notre existence. Zoom sur ce que les chercheurs ont découvert sur son fonctionnement et ses effets.

Il s’en passe des choses dans notre cerveau lorsqu’on sombre dans le sommeil ! C’est en effet le moment privilégié pendant lequel les cellules cérébrales « nettoient » le cerveau de tous les déchets et toxines accumulés pendant la journée. « En fait ce travail de nettoyage nécessite une telle dépense d’énergie de la part du cerveau qu’il ne pourrait pas se dérouler pendant que nous sommes éveillés. Nous n’aurions alors plus assez d’énergie pour articuler nos pensées correctement » expliquent les chercheurs américains qui ont fait cette découverte. Et ce grand nettoyage nocturne n’est pas anodin puisqu’il permettrait aussi de nous préserver des maladies neurodégénératives, comme la maladie d’Alzheimer.

Sur le même sujet

Slow life : les conseils pour bien dormir

12 conseils pour bien dormir

Découvrez dans ce diaporama d’autres infos insolites sur le sommeil.

A lire aussi :

Ce que le manque de sommeil fait à votre corps 5 plantes qui aident à dormir sans somnifères 13 remèdes de grand-mère pour trouver le sommeil Quel est le dîner idéal pour bien dormir

Inscrivez-vous à la Newsletter Top Santé et recevez gratuitement votre livret de recettes légères et gourmandes