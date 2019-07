« Ce sont plutôt les chiens qui le font » : Sonko attaqué par une journaliste de la RFM (photo)

Ce matin à la RFM, Binta Diallo a farouchement critiqué Ousmane Sonko. En effet, elle déplore la « manière de parler » du leader de PASTEF qui, selon la journaliste, a fait preuve de « manque de respect » vis à vis des députés de la mouvance présidentielle.

« Ousmane Sonko doit revoir sa manière de parler. Les députés de BENNO BOOK YAAKAR ont peut-être raison de quitter la salle. Les durs propos de Sonko ne sont pas à saluer. Certaines personnes le taxent même d’être arrogant. Et ce qui me déplaît le plus c’est qu’il a employé un mot « Aboyer ». On ne dit pas à une personne qu’elle aboie, ce sont plutôt les chiens qui le font et c’est un manque de respect » clame-t-elle.

Pour rappel, le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakar, dirigé par Aymirou Gningue, a attendu la prise de parole de Ousmane Sonko, pour quitter l’Assemblée nationale et ainsi boycotter le leader de PASTEF.