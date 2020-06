Dakaractu : Vous êtes l’administrateur de la plateforme en ligne, CoViD19-ΛFЯICΛ, qui suit l’évolution de la pandémie du coronavirus sur le continent africain. Comment est né cet outil ?

Cedric Moro : La plateforme CoViD19-ΛFЯICΛ a été conçue et développée spécifiquement pour cette épidémie, depuis janvier. Elle a pour objectif de suivre en temps réel l’épidémie sur tout le continent Africain, non seulement à l’échelle des pays, mais aussi en regroupant des données à l’échelon local, notamment par région.

En parcourant les statistiques et les cartes de la plateforme, il est possible de voir quelles sont les zones les plus touchées, où est-ce que le virus progresse, quels sont les besoins et les réponses sanitaires des pays.

Quelles sont les difficultés liées au suivi de la pandémie dans un continent où la dématérialisation reste au stade de chantier pour beaucoup de pays ?

À l’exception peut-être d’un ou deux pays, les pays africains sont dotés en grande majorité de systèmes d’information géographique et d’applications statistiques leur permettant une dématérialisation de leur gestion des données épidémiologiques.

Contrairement à une idée reçue, ils sont, en majorité, relativement ouverts à les mettre en ligne pour informer leurs citoyens. Pour cela, deux types de support : les tableaux de bord en ligne, reprenant une partie des statistiques officielles et la communication de cartes et de statistiques sur les médias sociaux officiels ou via communiqués dans la presse en ligne.

La première difficulté rencontrée est que, à l’exception du Sénégal, peu de pays partagent leurs données épidémiologiques dans un format ouvert qui faciliterait les transferts de données vers d’autres systèmes d’information. Il nous faut donc reporter la plupart des cas des pays dans nos propres tableaux de données pour les mettre en ligne sur notre plateforme, ce qui prend beaucoup de temps. Mais cette difficulté n’est pas spécifique au continent.

La deuxième difficulté, même si elle concerne fort heureusement qu’une poignée de pays, est l’obstruction officielle à la communication de données. Par exemple, la Tanzanie n’informe plus sur ses cas nationaux depuis avril et l’Egypte ne souhaite pas communiquer sur la situation de l’épidémie à l’intérieur du pays. À l’inverse, d’autres pays comme le Gabon ou le Liberia jouent pleinement la carte de la transparence, avec un niveau très fin de détails dans leurs rapports quotidiens.

Comment avez-vous vécu le fait qu’une encyclopédie comme Wikipédia vous ait royalement ignoré comme source crédible dans son récit de la pandémie en Afrique ?

