L’ancien président américain Barack Obama a publié une déclaration sur le décès de George Floyd, l’homme noir décédé lundi après avoir été coincé par un policier blanc à Minneapolis.

Barack Obama, 58 ans, a publié une déclaration via sa page Twitter, déclarant que “cela ne pouvait pas être normal” en 2020 et a exhorté les autorités du Minnesota à “veiller à ce que les circonstances entourant la mort de George Floyd fassent l’objet d’une enquête approfondie”.

Barack Obama, premier président noir américain, a ajouté: “Cela ne devrait pas être” normal “en 2020 en Amérique. Cela ne peut pas être normal. Si nous voulons que nos enfants grandissent dans une nation qui vit selon ses idéaux les plus élevés, nous pouvons et doit faire mieux.

“Il incombait principalement aux responsables du Minnesota de veiller à ce que les circonstances entourant la mort de George Floyd fassent l’objet d’une enquête approfondie et que justice soit finalement rendue.”

“Mais il nous incombe à tous, quelle que soit notre race ou notre poste – y compris la majorité des hommes et des femmes des forces de l’ordre qui sont fiers de faire leur travail difficile de la bonne manière, chaque jour – de travailler ensemble pour créer une” nouvelle normalité “. “dans lequel l’héritage de fanatisme et de traitement inégal n’infecte plus nos institutions ou nos cœurs.”

“Il est naturel de souhaiter que la vie” revienne à la normale “alors qu’une pandémie et une crise économique bouleversent tout ce qui nous entoure”, a-t-il déclaré.

“Mais nous devons nous rappeler que pour des millions d’Américains, être traité différemment en raison de la race est tragiquement, douloureusement et exaspérant” normal “- que ce soit en traitant avec le système de santé, en interagissant avec le système de justice pénale ou en faisant du jogging rue, ou tout simplement regarder les oiseaux dans un parc. “

My statement on the death of George Floyd: pic.twitter.com/Hg1k9JHT6R — Barack Obama (@BarackObama) May 29, 2020

La déclaration d’Obama a été publiée peu de temps avant l’annonce du décès de Derek Chauvin, l’officier qui s’est agenouillé sur Floyd, et a été inculpé de meurtre et d’homicide involontaire coupable au troisième degré.

AfroPlanete

L’article “Cela ne devrait pas être” normal “en Amérique 2020” – Barack Obama publie une déclaration sur la mort de George Floyd est apparu en premier sur Snap221.info.